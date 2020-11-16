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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bülent Ataman: “Her geçen hafta daha iyiye gidiyoruz”

İHA

Bülent Ataman: “Her geçen hafta daha iyiye gidiyoruz”

TFF 3. Lig takımlarından Manisaspor’un Teknik Direktörü Bülent Ataman deplasmanda 11 berabere kaldıkları Kızılcabölük maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kızılcabölük maçında galibiyeti kaçırdıklarını belirten Manisaspor Teknik Direktörü Bülent Ataman, “Bir biri ile yeni oynayan bir oyuncu grubum var. Her geçen hafta oyuncularım bir birini daha iyi tanıyor ve buda sahaya yansıyor. Nevşehir Belediyespor ve Kızılcabölük maçında 45 tane net pozisyonumuz var. 3 puan alacağımız 2 maçtan da 1’er puanla ayrıldık. Biz kaçırdığımız puanlar üzülürken rakiplerimiz aldığı 1’er puana sevindi. Takım olarak iyiye gidiyoruz. Alınan her puan şuan bizim için değerli. Son 2 maçta ortaya koyduğumuz oyun geleceğe daha umutlu bakmamızı sağladı. Ligin ilk yarısındaki tüm puanlara talibiz.” dedi.
Yeşilyurt Belediyespor maçı hakkında da konuşan Teknik Direktör Bülent Ataman, “Perşembe günü evimizde Yeşilyurt Belediyespor ile zorlu bir 90 dakika oynayacağız. Hedefimiz sahadan 3 puan ile ayrılmak. Tüm planlarımızı galibiyet üzerine yapıyoruz. Başka düşüncemiz yok. Hedefimize ulaşmak için sahada canla başla mücadele edeceğiz.” dedi.

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