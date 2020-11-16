Depremzede Günay Özışık, kahramanını ağırladı

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Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz altında kalan ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın yoğun çabası sonucu enkazdan çıkartılan Günay Özışık'ı tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret etti.

Geçtiğimiz Ekim ayında merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Başkan Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla hemen İzmir'e giderek arama kurtarma çalışmalarına dahil oldu. İzmir’in Bayraklı ilçesinde çöken bir binanın enkazında gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarında Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın çalışmasıyla 15 yaşındaki Günay Özışık, yeri parmak kamerayla tespit edilmesinin ardından enkaz altından çıkartılarak tedavi altına alındı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal da enkaz altındayken kendisine 'Sen gitme abi' diye seslenen Günay Özışık ve ailesini tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret etti. Daire Başkanı Gürhan İnal, fizik tedavisi devam eden Günay'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Günay Özışık ve ailesi de tüm kurtarma ekiplerine gösterdikleri gayret nedeniyle teşekkür etti.

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