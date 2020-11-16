Yunusemreli genç sultanların rakibi Seramiksan

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Yunusemre Belediyespor 20202021 sezonu Voleybol Genç Bayanlar kategorisinde, ilk maçını deplasmanda Seramiksan ile oynayacak.

Genç Sultanlar Ligi B Grubu’nda mücadele edecek olan Yunusemre Belediyespor Voleybol Takımının grubunda Seramiksan, Saruhanlı Belediyespor, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ve Soma Ilgaz yer alıyor. Yunusemre Belediyespor Voleybol Takımı, Genç Sultanlar Sezonunun ilk maçında yarın deplasmanda Seramiksan ile saat 19.30’da karşılaşacak.

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