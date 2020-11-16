Manisa B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi Yol Yap\u0131m ve Onar\u0131m Dairesi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131, Saruhanl\u0131 il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Halitpa\u015fa Mahallesi\u2019nde s\u0131cak asfalt \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131n\u0131 ba\u015flatt\u0131. Manisa B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Cengiz Erg\u00fcn \u00f6nc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcnde il genelinde asfalt sezonunu rekor bir seviyeyle tamamlayan Manisa B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi, mevsim \u015fartlar\u0131n\u0131n elveri\u015fli olmas\u0131 nedeniyle Saruhanl\u0131 il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Halitpa\u015fa Mahallesi giri\u015finde s\u0131cak asfalt \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na ba\u015flad\u0131. Yol Yap\u0131m ve Onar\u0131m Dairesi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 ekiplerince y\u00fcr\u00fct\u00fclen \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n en k\u0131sa s\u00fcrede tamamlanarak, yolun yeni ve modern bir \u015fekilde vatanda\u015flar\u0131n kullan\u0131m\u0131na sunulaca\u011f\u0131 belirtildi. Manisa B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Cengiz Erg\u00fcn\u2019\u00fcn talimatlar\u0131 do\u011frultusunda hava \u015fartlar\u0131n\u0131n elveri\u015fli olmas\u0131n\u0131 avantaja \u00e7evirdiklerini belirten Yol Yap\u0131m ve Onar\u0131m Dairesi Ba\u015fkan\u0131 Kurtulu\u015f Kuru\u00e7ay, Halitpa\u015fa Mahallesi\u2019ne s\u00f6z\u00fcn\u00fc verdikleri s\u0131cak asfalt \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 k\u0131sa s\u00fcrede tamamlamay\u0131 hedeflediklerini s\u00f6yledi.