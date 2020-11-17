Eşini kurşunlayan kadın intihar etti Boşanma aşamasındaki eşini vurarak ağır yaralayan kadın 7. kattan kendini boşluğa bıraktı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde bir kadın boşanma aşamasında olduğu eşini vurduktan sonra kendisini 7. kattan boşluğa bırakarak intihar etti.
Olay dün gece Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nevin D. (56), boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi Cengiz D. (54)’yi silahla vurdu. Vücudunun çeşitli yerlerine 3 kurşun isabet eden Cengiz D. Ağır yaralanarak yere yığıldı. Nevin D. eşini vurduktan sonra olay yerinden uzaklaşırken, ağır yaralanan Cengiz D. önce Akhisar Devlet Hastanesine ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Eşini vurduktan sonra bir binanın 7. katından atlayan Nevin D. ise hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.