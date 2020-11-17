Manisa'da kaçak kazı baskını: 7 gözaltı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde müstakil bir evin içinde kaçak kazı yapan 7 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay Manisa'nın Alaşehir ilçesi Beşeylül Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde 7 kişi Y.T.'ye ait bir müstakil bir evin bahçesinde kaçak define kazısı yaptı. Durumu öğrenen Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından eve baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında suçüstü yakalanan N.B. (31), S.T. (38), D.B. (33), H.B. (17), M.K. (40), A.K. (38) ve B.T (29) gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemede evin zemininde 8 metre derinliğinde ve 13 metre uzunluğunda çukur kazıldığı tespit edilirken, tarihi esere rastlanılmadı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, olayla ilgili soruştırma başlatıldı.

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