Başarılı cimnastikçiler belgelendi

Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) tarafından düzenlenen Aerobik Cimnastik Yaş Grupları Çiftler Sanal Turnuvası’nda Milli Takım forması altında birincilik ve ikincilik elde eden sporculara belgeleri antrenörleri tarafından takdim edildi. Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı da sporcuları tebrik etti.

Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) tarafından düzenlenen Aerobik Cimnastik Yaş Grupları Çiftler Sanal Turnuvası’nda 1214 yaş kategorisinde Selin Özermiş ve Yudum Atan şampiyonluk sevinci yaşarken, 1517 yaş kategorisinde yarışan sporcular Şimal Sayman ve Okay Arsan ise, aynı turnuvada çiftler kategorisinde ikincilik elde etmişti.



Ayşe Begüm Onbaşı da tebrik etti

Yunusemre Muradiye Spor Salonu’nda antrenmanlarını aralıksız sürdüren sporculara Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) tarafından gönderilen belgeler Dünya şampiyonu cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, Antrenörler Sevinç Ayşıl Karasu, Hazal Akay, Rüya Arsan ve Zeki Akdağ tarafından takdim edildi. Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı da sporcuları tebrik etti.



“Başarılarımız tesadüf değil”

Sporcuların elde ettikleri bu dereceyle Sanal Gençlik Festivali’ne (United Through Sports) katılmaya hak kazandıklarını aktaran Milli Takım Antrenörü Mehmet Ali Ekin, başarılarının tesadüf olmadığını aktardı. Türkiye’nin ve Manisa’nın adını duyurmak adına çok çalıştıklarını ifade eden Mehmet Ali Ekin, “Sporcularımız özverili bir şekilde neredeyse her gün antrenman yapmakta. Başarılarımız bu yüzden tesadüf değil. Antrenörlerimizin emeği gerçekten çok. Dünya Şampiyonu sporcumuz Ayşe Begüm Onbaşı bile yeni başarılar için haftanın 7 günü çalışıyor. Mayıs ayında Azerbaycan’ın Bakü kentinde yapılacak olan Dünya Şampiyonasına katılmak için büyük bir azimle çalışıyoruz. Bakü’de yer alırsak altın madalya kazanıp, hem ülkemizin hem de Manisa’nın ismini duyurmak istiyoruz. Biz büyük ve güçlü bir ekibiz. Aerobik Cimnastik Yaş Grupları Çiftler Sanal Turnuvası’nda dereceye giren sporcularımızı bir kez daha kutluyorum. Bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.