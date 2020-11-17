Turgutluspor deplasmanda oynuyor

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TURGUTLU,(DHA) -

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 4 maçta 3 yenilgiyle liderlikten indikten sonra evinde Kastamonuspor'u mağlup ederek zirve takibini sürdüren Turgutluspor, yarın Karatay Termal 1922 Konyaspor deplasmanında yeni bir seri başlatmaya çalışacak. Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadı'ndaki maç saat 13.00'te başlayacak. Grupta çıktığı 10 maçın 7'sini kazanmayı başaran Turgutlu, 21 puanla lider Eyüpspor'un 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Konya temsilcisi ise 14 puanı hanesine yazdırdı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)

2020-11-17 12:09:10



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