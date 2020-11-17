Turgutlu'da yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yasa dışı bahis oynatanlara yönelik olan yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı, çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve farklı materyallere de el konuldu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Turgutlu'da eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Ekiplerce daha önce belirlenen adres ve noktalara eş zamanlı yapılan operasyonda çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve farklı materyallere el konuldu ve 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki sorgularının devam ettiği ve soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü öğrenildi.

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