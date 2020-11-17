İzmir’den kaçan hırsızlık şüphelileri Kula’da yakalandı

İzmir’in Tire ve Urla ilçelerinde evden hırsızlık olayına karıştığı şüphesiyle aranan bir araç, Manisa’nın Kula ilçesinde emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Araç içerisinde yakalanan 4’ü kadın 6 kişiden biri, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 5 kişi ise alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İzmir’in Tire ve Urla ilçelerinde evden hırsızlık olayına karıştığı şüphesiyle başlatılan çalışmalar sonucu İzmir’den Manisa’nın Kula ilçesi istikametine gittiği tespit edilen bir araç için, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de harekete geçti. Şüpheli 07 BIL 49 plakalı otomobilin Salihli ilçesinden çıkıp Kula istikametine geldiğini tespit eden ekipler, İzmirAnkara D300 karayolunda önlem aldı. Kavşaklara yerleşen ekipler, şüpheli araç ilçe sınırlarına girdiğinde yakalamak için operasyon başlattı. Polislerin dur ihtarına uymayan şüpheli araç, Uşak istikametine seyir halindeyken Orhan Acar Kavşağı’nda ekip araçları ile yolu kapatan polislere takıldı. Kısa bir kovalamacanın ardından durdurulan araçta, 4’ü bayan 6 kişi kıskıvrak yakalandı. Yakalanan E.S., N.K., E.Ç., P.D.,G.Y. ve U.Z., işlemler için İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.



8 dosyadan 11 yıl 10 ay ceza

Öte yandan İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 6 kişiden U.Z. isimli kadının 6’sı hırsızlık toplam 8 dosyadan kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Urla ve Tire’deki hırsızlık olaylarının da şüphelisi olduğu tespit edilen U.Z., mahkemeye sevk edildi. Bugün Kula Adliyesinde hakim karşısına çıkan ve U.Z., 11 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılarak Salihli Kapalı Cezaevine gönderildi. Diğer 5 kişi ise, alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



Şüpheli şahıslara maske cezası

Şüpheli olarak yakalanan otomobil içerisinde sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı tespit edilen şahıslara, idari para cezası da uygulandı. 6 şahsın hiçbirinde maske olmaması üzerine tutanak tanzim eden emniyet güçleri, 6 kişiye toplamda 5 bin 400 TL idari para cezası da uyguladı.

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