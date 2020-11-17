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MASKİ’den 3 ilçeye 350 milyonluk yeni projeler

İHA

MASKİ’den 3 ilçeye 350 milyonluk yeni projeler

MASKİ Genel Müdürlüğünün, Dünya Bankası Kredisine başvuru yaptığı 38 milyon Avroluk altyapı başvurularının fizibilite ihaleleri yapıldı. Program kapsamında Yunusemre ve Kırkağaç ilçelerindeki mahalleler ile Gördes ilçe merkezindeki projeler değerlendirilecek.
Manisa’ya daha sağlıklı çevre ve altyapı sağlamak için yoğun mesai yapan MASKİ Genel Müdürlüğü, Dünya Bankası Kredisine başvuruda bulunduğu yeni yatırımların fizibilite çalışmalarının yapıldığını duyurdu. MASKİ 2. Olağan Genel Kurulunda konuyla ilgili bir açıklama yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, “Dünya Bankası Kredi Programı kapsamında Muradiye, Yağcılar, Uzunburun, Karaali, Evrenos mahalleleri ile TOKİ ve Akgedik mevkilerine 104 kilometre içme suyu, 104 kilometre kanalizasyon, 16 kilometre yağmursuyu hattı ve yeni atıksu arıtma tesisi yapmayı planlıyoruz. Ayrıca Kırkağaç ilçemiz Gelenbe mahallemizde de alt ve üstyapı çalışmaları gerçekleştirmek için çalışma yürütüyoruz. Bununla birlikte Gördes ilçe merkezimizin su kapasitesini arttırmak için üst kotlardaki kırsal bölgelerden ilçe merkezine doğal kaynak suyunu yeni yapacağımız içme suyu hatları ile ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu yatırımların Dünya Bankası tarafından fizibilite ihaleleri de yapıldı. 38 milyon Avro bedeli olan yatırımların bugünkü kurdan değeri 350 Milyon TL civarıdır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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