Çobanlar Mahallesi’ne kesintisiz içme suyu sağlandı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kırkağaç ilçesine bağlı Çobanlar Mahallesi’nde açılan sondajın içme suyu terfi hattı ve enerji nakil hattının çalışmalarını tamamlayarak içme suyu deposuna iletilmesini sağladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde içme suyu ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Bu kapsamda Kırkağaç ilçesine bağlı Çobanlar Mahallesinde açılan sondaja 920 metrelik içme suyu terfi hattı ve 70 metrelik enerji nakil hattının çekilmesinin ardından faaliyete geçti.

Çobanlar Mahalle Muhtarı Bahtiyar Tosun, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ve MASKİ’nin hizmetlerinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, “Kullandığımız içme suyu kaynağımız mahallemize çok uzaktı. Kaynakta herhangi bir sorun yaşandığında oraya ulaşmak çok zor oluyordu. Kar yağdığı zamanlarda ise imkansız hale geliyordu. Faaliyete geçen yeni sondajımız mahallemize daha yakın. Artık içme suyuna daha kolay ve sağlıklı bir şekilde ulaşacağız. Şahsım ve tüm mahalleli adına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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