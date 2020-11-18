Tedavisi biten yaralı atmaca doğaya salınacak

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Erdinç ALKAN/KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, yaralı halde bulunan atmaca tedavisinin ardından doğaya salınmak üzere yetkililere teslim edildi.

İlçe Mezarlığı'nın duvar kenarında, Evren Şakı tarafından yaralı halde bulunan atmaca, tedavisi için Kırkağaç Belediyesi Veteriner polikliniğine götürüldü. Veteriner Hekim Volkan İşler, isabet eden saçma sonucu kanadı kırılan atmacanın enfeksiyon kapmaması için gerekli müdahalenin yapıldığını belirtti. Atmaca yarasının iyileşmesinin ardından yeniden doğaya salınması için Manisa Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Kırkağaç Erdinç ALKAN

2020-11-18 20:05:07



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