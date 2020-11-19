Zabıta Daire Başkanı Duman’dan istişare toplantısı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Duman, Kula ve Selendi'ye ziyarette bulunarak İlçe Belediyeleri Zabıta Müdürleri ile korona virüs (Covid19) önlemleri kapsamında son çıkan genelge ile ilgili istişarelerde bulundu.

Korona virüsle mücadele kapsamında kamu kurumlarına HES kodu ile girilmesi zorunluluğu dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, il genelindeki birimlerde görev yapan personellerle bir araya gelerek uygulamanın önemini anlatıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Duman, bu kapsamda Kula ve Selendi'ye ziyarette bulundu. Kula'da terminal ve Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına ziyarette bulunan Daire Başkanı Mustafa Duman, HES kodu uygulaması ile ilgili bilgiler aktardı. Daire Başkanı Duman daha sonra Kula Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Ulu'yu ziyaret ederek korona virüs önlemleri kapsamında son çıkan genelge ile istişarelerde bulundu. Duman, Kula'da son olarak Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Faik Şentürk ile birlikte Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'a ziyarette bulundu. Zabıta Daire Başkanı Mustafa Duman daha sonra Selendi'ye de ziyaret gerçekleştirdi. Selendi hizmet birimlerini de ziyaret ederek HES kodu uygulaması hakkında bilgiler aktaran Duman, Selendi Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Işık ile de korona virüs önlemleri kapsamında son çıkan genelge ile istişarelerde bulundu. Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş ile Selendi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Sakin Gürbüz de ziyaret edilirken, HES kodu ve zabıta hizmetleri ile ilgili değerlenmeler yapıldı.

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