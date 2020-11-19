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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muradiye’de yol düzenleme çalışmaları sürüyor

İHA

Muradiye’de yol düzenleme çalışmaları sürüyor

Yunusemre Belediyesi, Muradiye Mahallesi’nde yol düzenleme çalışması gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Muradiye’de parke taşı döşeme ve kaldırım düzenleme çalışmalarımız sürüyor” dedi.
Yunusemre Belediyesi Muradiye’de yol çalışması gerçekleştiriyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Muradiye Mahallesi’nde kaldırım ve yol düzenleme çalışması yapıyor. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Muradiye Mahallemizin nüfusu hızla yükseliyor. Belediye olarak Muradiye Mahallemizde güzel çalışmalar yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Burada şu anda parke taşı döşeme, kaldırım düzenleme çalışmalarımız sürüyor. Belediye olarak Muradiye’de vatandaşlarımız için ulaşımı rahatlatmak amacıyla çalışmalarımız hız kesmeyecek” dedi.

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