Turgutluspor'un zirve inadı

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TURGUTLU, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta art arda ikinci galibiyetini Karatay Termal 1922 Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek alan Turgutluspor, lider Eyüpspor'u amansız takibini sürdürüyor. İlk 5 haftada 5 galibiyet ve hanesine yazdırdığı 15 puanla liderlik koltuğunu bırakmayıp ardından tökezleyen kırmızı-siyahlı ekip, zirveden inse de çabuk toparladı.

Burak'ın atılmasıyla 10 kişi kalan Turgutluspor, maçı 9 kişi tamamlayan Konya temsilcisini 85'inci dakikada bulduğu golle 2-1 yendi ve 11 maçta 24 puana ulaştı. Manisa temsilcisi 28 puanlı Eyüpspor'un 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Teknik direktör İbrahim Cezayir, önemli bir galibiyet daha aldıklarını belirterek yarışı sürdüreceklerini söyledi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)

2020-11-19 11:45:16



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