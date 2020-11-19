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Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA) MANİSA'nın Kula ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan virajda kontrolden çıkıp, devrilen TIR'ın sürücüsü Muhsin Ünal (59) yaralandı. Dorsedeki tonlarca buğday, yola saçılırken, devrilen TIR nedeniyle yolun İzmir yönü, trafiğe kapandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Ankaraİzmir yolu Yurtbaşı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kula'dan İzmir yönüne giden Muhsin Ünsal'ın kullandığı 38 VF 175 plakalı, buğday yüklü TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan virajda kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada sürücü Ünsal yaralanırken, TIR'ın dorsesindeki tonlarca buğday yola saçıldı. İhbarla gelen sağlık ekibi, Ünsal'ı ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Ünsal'ın bacağında kırıklar olduğu belirlendi.

Öte yandan devrilen TIR nedeniyle yolun İzmir yönü, trafiğe kapandı. Ulaşım, diğer şeritten çift yönlü olarak sağlanırken, Karayolları ekipleri de yola saçılan buğdayları temizlemek için çalışma başlattı. TIR'ın kaldırılması için de çalışmalar sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN

2020-11-19 14:38:46



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