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Koronavirüse yakalanan doktordan videolu uyarı: Lütfen çocuklarınızı babasız bırakmayın

DHA

Koronavirüse yakalanan doktordan videolu uyarı: Lütfen çocuklarınızı babasız bırakmayın


Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA Şehir Hastanesi'nde görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Osman Altıparmak, koronavirüs tedavisi gördüğü hastane odasından vatandaşlara seslendi. Dr. Altıparmak, "Lütfen çocuklarınızı babasız bırakmayın. Çocuklarınıza dikkat edin. Gençler de ölüyor. Evlat acısı yaşamayın" diyerek, uyardı.
Manisa Şehir Hastanesi'nde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Osman Altıparmak, görev yaptığı hastanede koronavirüse yakalandı. Koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Altıparmak, çektiği videolu mesaj ile vatandaşlara uyarıda bulundu. Tedavi gördüğü hastane odasından vatandaşlara seslenen Altıparmak, "Manisa Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları uzmanıyım. Bugün koronavirüs nedeniyle yattım. Tabi insan birtakım şeyleri değerlendiriyor. İki çocuğum var. Onların gelecekleri, ayrıca çok sevdiğim dostum Selim ile birlikte Manisalılar'a göğüs hastalıkları polikliniklerinde birlikte hizmet verecektik. O bugün yalnız kaldı. Onu yalnız bırakmanın üzüntüsü ve sizlere hizmet verememenin üzüntüsü içerisindeyim. Bir de tüm babaların düşündüğü gibi bir şey olursa çocuklarıma ne olur üzüntüsündeyim. Biz sağlık çalışanları son dönemde koronavirüs nedeniyle çok yoğun nöbet hizmeti vermek zorundayız. Bundan kaçmak gibi bir şeyi hiç düşünmedim. Biraz önce nöbet grubuna yazmışlar 'Osman ağabeyin ayın 20'sinde ve 26'sında nöbeti var. Ne olacak?' Ben de dedim ki onlara Osman ağabeyiniç turp gibi. İyileşecek ve o nöbetleri tutacak. Size nöbet bırakmaz ağabeyiniz. Gerçekten de iyileşip 26'sındaki nöbeti tutacağım. Ama sizlerden bir ricamız var. Biz böyle çalışıyorken, hemşire kardeşlerim sucuk gibi terliyor beyazlarla. Burası koronavirüs servisi olduğu için çok özenle çalışıyorlar. Bizler nöbetlerde sizlere hizmet verirken bacaklarımız çaprazlıyor. Saat 00.00 ve 01.00 gibi artık bacaklarımız yürümüyor. O kadar zor durumdayız ki ama cephede savaşan asker yorulmaz. Memleketimiz, biz sağlıkçılardan Kurtuluş Savaşı edasında çalışmamızı istiyor ve hizmeti bizden böyle bekliyor. Arkadaşlarımız da böyle çalışıyor. Sizden ricam bu kafelere gitmeseniz, yan yana dip dibe çayları içmeseniz, sokakta kol kola gezmeseniz dikkat etseniz. Bugün 100 küsur insan öldü ve giderek artıyor da artacak da. Lütfen çocuklarınızı babasız bırakmayın. Çocuklarınıza dikkat edin. Gençler de ölüyor. Evlat acısı yaşamayın. Kaygı duyuyorum. Ancak bu ölmekten korktuğum için değil, kaygım iki çocuğum olmasından. Onları düşünüyorum. Lütfen kendinize dikkat edin" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2020-11-19 15:03:34

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