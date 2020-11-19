Manisaspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 0-3

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MANİSA, (DHA)STAT: Manisa 19 Mayıs

HAKEMLER: Sercan Yılmaz (xx), Erol Ernek (xx), Batuhan Bıyıklı (xx)

MANİSASPOR: Abdülkadir (x) Yusuf (x) (Dk. 46 Bahtiyar x), Çağrı (x), Burak (x), Gökhan (x), Atakan (x) (Dk. 74 Halil İbrahim x), Vahap (x) (Dk. 46 Kaan x), Mehmet (x), Serhat (x), Lider (x) (Dk. 70 Muhammed Furkan x), Murat (x) (Dk. 51 Anıl x)

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR: İsmail (xx) Yasin (xxx) (Dk. 65 İzlem xx), Fahri Utku (xxx) (Dk. 88 Ali Kemal), Emre (xxx) (Dk. 88 Berkehan), Akın (xxx) (Dk. 88 Gürkan), Gökhan (xxx), Erçin (xx), İlker (xx), Erhan (xxx), Mücahit (xxx), Halil (xx) (Dk. 75 Sıddık xx)

GOLLER: Dk. 9 (Pen) ve Dk. 12 (Pen) Emre, Dk. 62 Yasin (M.Yeşilyurt)

SARI KARTLAR: Abdülkadir, Kaan (Manisaspor) Yasin, Halil (M.Yeşilyurt)MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son sırada yer alan Manisaspor evinde Malatya Yeşilyurt Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu. Konuk ekibin gollerini 9 ve 12'nci dakikalarda penaltıdan Emre, 62'nci dakikada ise Yasin attı. Bu sonuçla bir kez daha galibiyetle tanışamayan Manisaspor 3 puanda kalırken, Malatya temsilcisi puanını 14'e çıkardı.DHA-Spor Türkiye-Manisa

2020-11-19 15:12:18



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