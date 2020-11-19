Yunusemreli judocu Gamze’nin en büyük destekçisi anneannesi

Yunusemre Belediyespor judocusu Gamze Yağmur Kavşut'un anneannesi Aysel Uygur, torunun en büyük destekçisi. 7 yıldır torununun tek idmanını dahi kaçırmayan Uygur, gençlere de "Spor yapın" çağrısında bulundu.

Tüm dünyada etkili olan korona virüs tedbirleri kapsamında idmanlarına devam eden Yunusemre Belediyesporlu judocu Gamze Yağmur Kavşut'un anneannesi Aysel Uygur, torununun 7 yıldır tüm judo idmanlarını takip ediyor. Torununun en büyük destekçisi olan Anneanne Uygur, turnuvaları kaçırmadığını ifade ederek, ”7 yıldır yaz, kış, yağmur çamur demeden kesintisiz judo idmanlarına torunum Gamze Yağmur ile sürekli geliyorum. Torunum ve ben buraya severek geliyoruz. Benim anne ve babalara tavsiyem çocuklarımıza muhakkak bir spor dalı ile uğraşmasını sağlamaları. Onlara bu imkanı yaratsınlar. Sporla uğraşmak derslerine engel değildir. Bilakis katkısı olduğunu gözlemliyorum. Torunum da 7 yıldır judo ile ilgileniyor. Ancak hiçbir zaman derslerine engel olmadı ve gayet başarılı bir öğrenci. Torunum ve bizler antrenörlerimizin ilgisinden çok memnun ve mutluyuz. Torunum antrenörlerini çok seviyor. Bizlere bu imkanları sağlayan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, Yunusemre Belediyesor Kulübüne, antrenörlerimize sonsuz şükran ve sevgilerimizi sunuyor ve çök teşekkür ediyoruz.” dedi.



“Spor, okuluma olumlu etki ediyor”

Kulübün judo sporcularından Gamze Yağmur Kavşut ise en büyük destekçisinin anneannesi olduğunu ifade etti. Kavşut, “Antrenmanlarıma takım antrenörlerim Halil Atmaca ve Orhan Akdemir rehberliğinde devam ediyorum, en büyük destekçim anneannem Aysel Uygur. 7 yıldır judo sporu ile uğraşıyorum. Çok mutluyum. Kahverengi kemere sahibim. Okulum ile sporu çok rahat bir arada götürebiliyorum. Üzerimde emeği olanlara teşekkür ediyorum. Tüm yaşıtlarımı judo sporu yapmaya davet ediyorum.” dedi.

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