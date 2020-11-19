Hizmet-İş Akay ailesini yalnız bırakmadı

Hizmetİş Sendikası Manisa Şube Başkanlığı trafik kazası sonucu hayatını kaybeden üyeleri Yakup Akay'ın ailesini yalnız bırakmadı.

Hizmetİş Sendikası Manisa Şube Başkanlığı, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden üyeleri Yakup Akay'ın ailesini ziyaret etti. Sendikanın sosyal sorumluluk projesi kapsamında Manisa Şube Başkanı Turan Karafil ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile birlikte gerçekleştirilen ziyarette Akay ailesine ferdi kaza sigortası çeki takdim edildi. Akay ailesine başsağlığı dileyen Hizmetİş Sendikası Manisa Şube Başkanı Turan Karafil, “Görevi başındayken kaybettiğimiz Yakup kardeşimizin emanetlerine Hizmetİş olarak her zaman sahip çıkmaya çalışacağız. Ailesinin rızkı için görevleri başlarında can veren kardeşlerimiz bizim gözümüzde görev şehitlerimizdir. Elbette böyle durumlarda sözler kifayetsiz kalıyor ancak bir nebze olsun merhum üyemizin ailesinin yanlarında olmaktan gurur duyuyoruz. Merhum üyemizin ailesine bir kez daha sabırlar dilerken, başta Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve genel başkan yardımcılarımız olmak üzere tüm Hizmetİş ailesine böyle bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdikleri için teşekkür ediyoruz” dedi.

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