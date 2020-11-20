Somaspor fırtınası

SOMA, (DHA) -
Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta zirve yarışındaki rakiplerinden Karşıyaka'yı da deplasmanda 1-0 yenen Somaspor liderliğini sürdürürken, son 4 karşılaşmasını gol yemeden kazandı. Oynadığı 9 maçta hiç yenilgi yüzü görmeyip 7 galibiyet, 2 beraberlikle koltuğa kurulan Ege ekibi son 4 maçta evinde Çatalcaspor ve Çarşambaspor'u 3-0, dış sahada Arhavispor'u 2-0, Karşıyaka'yı da 1-0 mağlup etti.
Topladığı 23 puanla şampiyonluk iddiasını kanıtlayan Somaspor'un teknik direktörü Burhanettin Basatemur, çizgilerini bozmadan yollarına devam edeceklerini söyledi. Deneyimli teknik adam, "Karşıyaka maçının büyük bölümünde üstündük. Oyuncularımızı kutluyorum. Büyük maçı büyük oynadılar ve haklı bir galibiyet aldılar. Önümüzde zorlu bir maraton var. Takımıma inanıyorum, başarı gelecek" dedi. Soma gelecek hafta sahasında Batman Petrolspor'la karşı karşıya gelecek. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)
2020-11-20 10:34:29
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