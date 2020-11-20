MABEM’in test kitapları öğrencilere ulaştırıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesinin eğitim alanındaki en önemli hizmetlerinden bir tanesi olan MABEM kurslarında öğrenim gören öğrencilere pandemi sürecinde evlerinde test çözebilmeleri ve öğrendikleri bilgilerin tekrarı için bastırılan yayınların dağıtımı başladı. Her zaman çocukların ve gençlerin yanında olduklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yüz yüze eğitime geçilinceye kadar MABEM’in test kitaplarının öğrencilere dostluk edeceğini söyledi.

İlköğretim ve lise öğrencilerinin hayal ettikleri lise ve üniversitelere gidebilmeleri ve eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde il genelinde hayata geçirilen MABEM kursları, LGS ve YKS’deki başarısıyla adından yine söz ettirmeyi başarmıştı. Korona virüs salgını nedeniyle uzaktan eğitimin yıl sonuna kadar devam etmesine karar verilmesinin ardından MABEM, il genelindeki öğrencilerine pandemi sürecinde evlerinde test çözebilmeleri ve öğrendikleri bilgilerin tekrarı için bastırdığı yayınların dağıtımına başladı. Yayınları öğretmenlerinden teslim alan öğrenciler, kendilerine verilen destekten dolayı Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür etti.



“Kendilerini deneme fırsatı bulacaklar”

Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim ve öğretime büyük önem verdiklerini ve bu noktada önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “MABEM kurslarımız da, her yıl başarı çıtasını yükselterek, ülkemiz çapında adından söz ettiren bir kurum haline geldi. Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını nedeniyle alınan yıl sonuna kadar uzaktan eğitime devam edilmesi kararı üzerine tarafımızca bastırılan test ve eğitim yayınlarını öğrencilerimize dağıtmaya başladık. Yüz yüze eğitime geçilinceye kadar bu kitaplarımız öğrencilerimize dostluk edecek. Kaynaklarda yer alan bilgiler ve testlerle öğrencilerimiz hem kendilerini deneme fırsatı bulacaklar hem de öğrendiklerini unutmamak adına çalışmış olacaklar. Bu vesileyle tüm öğrencilerimizi sevgiyle selamlıyor, sağlıklı günler diliyorum” diye konuştu.

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