Yunusemre’de vezneler hafta sonu açık olacak

Manisa’nın Yunusemre ilçesine ait Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi’nin 2020 yılı 2. taksit ödemeleri sürüyor. 30 Kasım Pazartesi gününe kadar devam edecek vergi ödemeleri için vezneler önümüzdeki iki hafta sonu açık olacak. Vatandaşlar ayrıca geçmiş dönem borçlarını da yapılandırabilecek.

Her yıl iki taksit olarak tahsil edilen Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergilerinin 2020 yılı ikinci taksit ödemeleri sürüyor. 30 Kasım Pazartesi gününe kadar devam edecek ödemeler için vezneler önümüzdeki iki hafta sonu 10.00 16.00 saatleri arasında açık olacak. Vatandaşların geçmiş dönem borçlarının da yapılandırılabileceğini aktaran Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Belediyemizde mesken ve işyerlerine yönelik emlak, çevre temizlik ile ilan ve reklam vergilerinin 2020 yılı 2. taksit ödemeleri sürüyor. Ödemeler 30 Kasım Pazartesi günü sona erecek. Ödeme yapacak vatandaşlarımız için vezneler bu hafta sonu ve gelecek hafta sonu 10.00 16.00 saatleri arasında açık olacak. Vatandaşlarımız ayrıca geçmiş dönem borçlarını da yapılandırılabilecek. Mükelleflerimiz ödemelerini tüm dünyada salgın haline gelen korona virüs (Covid19) pandemisi nedeniyle evlerinden çıkmadan ebelediye.yunusemre.bel.tr adresine girip yapabileceği gibi, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyarak hafta içi mesai saatlerinde ve önümüzdeki iki hafta sonu ise 10.00 16.00 saatleri arasında belediyemize gelerek veznelerimizden nakit ya da kredi kartıyla yapabilir. Mükelleflerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ödemelerini son güne bırakmamalarını önemle rica ediyorum.” dedi.

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