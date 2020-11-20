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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çetin Akın’dan üç ayrı noktada inceleme

İHA

Başkan Çetin Akın’dan üç ayrı noktada inceleme

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 3. Bölge Müdür Yardımcısı Cüneyt Can ile birlikte İstasyonaltı ve Albayrak mahalleleri ile Kervanyolu üzerinde incelemelerde bulundu.
Başkan Çetin Akın, TCDD 3. Bölge Müdür Yardımcısı Cüneyt Can, İstasyonaltı Mahalle Muhtarı Orhan Kaya, Albayrak Mahalle Muhtarı Yalçın Sertel ile birlikte İstasyonaltı ve Albayrak mahallelerinde tren yolu çevresinde yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.
İstasyonaltı ve Albayrak mahallelerindeki değerlendirmelerin ardından Kervanyolu’na giden Başkan Çetin Akın ve TCDD 3. Bölge Müdür Yardımcısı Cüneyt Can, TCDD 3. Bölge Müdürlüğü tarafından Kervanyolu üzerinde yapılan üst geçit ve yaya alt geçidi çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Çetin Akın ve TCDD 3. Bölge Müdür Yardımcısı Cüneyt Can çalışmaların son durumu ile ilgili ekiplerden bilgi aldı.
İstasyonaltı ve Albayrak mahalleleri ile Kervanyolu’ndaki çalışmalar hakkında açıklama yapan Başkan Çetin Akın, “Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 3. Bölge Müdür Yardımcısı Cüneyt Can, İstasyonaltı Mahalle Muhtarımız Orhan Kaya, Albayrak Mahalle Muhtarımız Yalçın Sertel ile birlikte İstasyonaltı ve Albayrak Mahallelerimizde tren yolu çevresinde yapılacak çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Ayrıca Kervanyolu üzerinde TCDD 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden üst geçit ve yaya alt geçidi çalışmalarını yerinde inceledik, ekiplerimizden çalışmalar hakkında bilgi aldık. Turgutlu için ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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