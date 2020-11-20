Cobid-19 nedeniyle 6. Uluslararası Yunus Emre Günleri iptal edildi

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Bu yıl 6’ncısı düzenlenecek Uluslararası Yunus Emre Günlerinin, korona virüs (Covid19) pandemisi nedeniyle iptal edildiği açıklandı.

Manisa'nın merkez Yunusemre ilçesine adını veren ünlü tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre adına bu yıl, 2 6 Aralık tarihleri arasında yapılacağı daha önceden açıklanan 6. Uluslararası Yunus Emre Günlerinin, Covid19 ile mücadele kapsamında alınan yeni kararlar doğrultusunda iptal edildiği bildirildi. Yunusemre Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Korona virüs salgınının artmasını engellemek amacıyla 6. Uluslararası Yunus Emre Günleri kapsamında gerçekleştirmeyi planladığımız programları iptal ettik” ifadeleri kullanıldı.

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