Boyanmak üzere kendisine teslim edilen otomobille ortadan kayboldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kendisine boyanmak üzere teslim edilen otomobille birlikte ortadan kaybolan oto boyacısının bulunması için çalışma başlatıldı. Ortadan kaybolan oto boyacısına otomobilini teslim eden Mustafa Ayna ise oto boyacısı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olay, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Ayna, 45 AEP 622 plakalı otomobini boyanması için oto boyacısı Ö.B.'nin sanayideki iş yerine geldi. İkili 2 bin TL karşılığında aracın boyanması için anlaşırken araç sahini Mustafa Ayna, oto boyacısı Ö.B.'ye 2 bin TL'yi peşin olarak verdi. 18 Kasım'da otomobilin teslim alınacağı bildirilmesi üzerine oto boyacısı Ö.B.'nin yanına giden Mustafa Ayna, Ö.B.'nin ve aracının yerinde olmadığını farketti. İş yerinin kapalı olması ve Ö.B.'den haber alınamaması üzerine Mustafa Ayna, aracın çalındığı şüphesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Otomobille birlikte kaybolan oto boyacısı Ö.B.'nin yakalanması için çalışma başlatılırken, Ö.B.'yi daha önceden tanıdığını belirten araç sahibi Mustafa Ayna "Bizim mahallemizden evli. Oradan tanıyorum. Otomobilimin boyaya ihtiyacı vardı. Ö.B.'yi tanıdığım için ona aracımı boyanmak üzere teslim ettim. Anlaşmamıza göre 19 gün önce teslim ettiği aracımı, 15 gün sonra teslim alacaktım. 2 bin TL ücreti de peşin ödedim. 18 Kasım günü aracımı almaya gittiğimde aracım ve oto boyacısı Ö.B. ortada yoktu. Sordum soruşturdum, bir haber alamdım. Bunun üzerine Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundum" dedi.

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