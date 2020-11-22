Manisa'da otomobil koyun sürüsüne çarptı Yoldan geçen koyun sürüsüne otomobil çarpması sonucu 12 koyun telef oldu

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Manisa’nın Salihli ilçesinde yolun karşısına geçirilmeye çalışılan koyun sürüsüne otomobil çarpması sonucu 12 koyun telef oldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, SalihliGölmarmara yolu Salihli İtfaiye Amirliği mevkiinde meydana geldi. Ünal K. idaresindeki 45 SA 9451 plakalı otomobil, İtfaiye Amirliği yakınlarında yolun karşısına geçirilen koyun sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisi ile Mehmet Keleş’e ait sürüdeki 50 koyundan 12 tanesi telef oldu.

Otomobil sürücüsünün yara almadığı kazada araçta maddi hasar oluştu.

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