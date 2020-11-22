Sınava geç kalan adayların imdadına büyükşehir yetişti

Manisa Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılacak olan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yoğun çaba sarf etti. Bu kapsamda il genelinde Covid19 tanılı ve temaslı vatandaşları gerekli önlemleri alarak sınav yerlerine ulaştıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde de sınava geç kalan kamu personeli adaylarının da yardımına koştu.

Tüm yurtta olduğu gibi Manisa'da da hafta sonu sınav telaşı yaşandı. Manisa'da da KPSS'ye girecek olan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm önlemleri alan Manisa Büyükşehir Belediyesi, sınav saatinin sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelmesi nedeniyle toplu ulaşım seferlerinde düzenlemeye gitti. Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu saatlerde toplu ulaşımın yapılamaması nedeniyle kamu personeli adaylarının mağduriyet yaşamaması için toplu ulaşım seferleri 07:00'de başlatıldı. Öte yandan sınava girecek olan covid19 tanılı ve temaslı vatandaşlar da mağduriyet yaşamamaları için Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçlarla sınav yerlerine götürüldü. Bu noktada da gerekli tüm önlemler alındı Büyükşehir Belediyesine ait araçlar koruyucu kıyafetli personeller tarafından kullanılırken, araçlar da dezenfekte edildi.



Büyükşehir sınava genç kalanların yardımına da koştu

Kent merkezinde de sınava geç kalma durumu yaşayan kamu personeli adaylarının yardımına da Manisa Büyükşehir Belediyesi koştu. Kent merkezinde rutin denetimlerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı Trafik Zabıta ekipleri, sınava geç kaldıklarını fark ettikleri adayların yardımına koştu. Sınava dakikalar kala sınav yerlerine ulaşamayan kamu personeli adayları, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle sınav yerlerine ulaştırıldı.

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