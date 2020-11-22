Otomobil sürüye çarptı, 12 koyun telef oldu

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Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde yolun karşısına geçirilmeye çalışılan koyun sürüsüne otomobil çarptı, 12 koyun telef oldu.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Salihli-Gölmarmara kara yolu Salihli İtfaiye Amirliği yakınlarında meydana geldi. Yolun karşısına geçirilmeye çalışılan koyun sürüsüne Salihli'den Gölmarmara yönüne giden Ünal K.'nin kullandığı 45 SA 9451 plakalı otomobil, çarptı. Çarpmanın etkisi ile Mehmet Keleş'e ait sürüdeki 50 koyundan 12'si telef oldu. Otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2020-11-22 15:19:49



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