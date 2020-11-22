Vergi rekortmeni hayırsever Selim Palanduz son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir akciğer kanseri sebebi ile tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kulalı hayırsever eczacı Selim Palanduz, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. 50 yıldır vergi rekortmeni olmasından dolayı Ege Bölgesi’nde oldukça tanınan bir isim olan Palanduz’un sevenleri, son görevlerinde onu yalnız bırakmadı.

Manisa'nın Kula ilçesinde eğitim alanında yaptığı yatırımlar ile oldukça sevilen bir isim, ‘Kula’nın Hacı Abisi’ olarak da tanınan hayırsever eczacı Selim Palanduz, akciğer kanseri sebebi ile İzmir’de bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi. Palanduz için ikindi namazının ardından cenaze namazı düzenlendi. Palanduz, Çarşı Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Eczacı olarak uzun yıllardır Kula’da hizmet veren Selim Palanduz, 50 yıldır vergi rekortmeni olarak Ege Bölgesi’nin de oldukça tanınan bir ismiydi. Palanduz’un sevenleri, son görevinde onu yalnız bırakmadı.

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