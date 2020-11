Öğretmenlikten başkanlığa Öğretmen başkandan duygusal ziyaret Yetiştirdiği öğrencileri belediye başkanı yaptı Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda 20 yıl müdürlük yaptığı okula Öğretmenler Günü öncesinde yaptığı ziyarette duygusal anlar yaşadı

Öğrenciliğini ve 20 yıl boyunca idareci olarak görev yaptığı Salihli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde ziyaret eden ve duygusal anlar yaşayan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz iş sahibi oldu bark sahibi oldu, evlendiler çocukları oldu ki hocalarını da böyle bir göreve getirdiler.” diyerek öğretmenlik mesleğinin çok kutsal olduğunu ve özlenmemesinin mümkün olmadığını söyledi.

Manisa’nın 162 bin 787 nüfuslu Salihli ilçesinde 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde MHP’den belediye başkanlığını kazanan ve 2019 yılındaki seçimlerde de vatandaşların oylarıyla ikinci kez başkanlığa seçilen eğitimci Zeki Kayda hem öğrenciliğini yaptığı hem de 20 yıl boyunca idareci ve müdür olarak görev yaptığı Salihli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde ziyaret etti. Pandemi nedeniyle yeniden kapanan okulun boş sıralarında ve okulun koridorlarında anılarını tazeleyen Başkan Kayda, müdürlük yıllarına döndü. Okulun her alanında büyük emeği olan Başkan Kayda zaman zaman duygusal anlar yaşarken Salihli’ye hizmet etmenin büyük bir onur olduğunu söylerken öğretmenlik mesleğinin ise hiçbir mesleğe benzemediğini ve özlenmemesinin mümkün olmadığını dile getirdi.



Salihli değişimi yaşadı

Uzun yıllar boyunca idarecilik yaptığı okulu ziyaret eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Endüstri Meslek Lisesi benim okuduğum ve 20 yıl yönetici olarak görev yaptığım bir okul. Burası bizim için çok çok önemli. Eğitim bizim için, ülkemiz için çok çok önemli. Özellikle mesleki ve teknik eğitim önemli. Bir eğitimci olarak, mesleğin içinde yetişmiş bir kişi olarak, hizmetin diğer tarafını belediyeye geçtiğimizde, belediye başkanı olduğumda yetkiyi 2014 yılında aldım. Salihli’nin neye ihtiyacı olduğunu ekip olarak çok iyi biliyoruz. Bu vesileyle yola çıktığımızda ortaya koyduğumuz projeleri 20142019 arasında bırakın stratejik planlar ortaya koyduklarımızı, yüzde 80’inini yaptık. Bu da müfettiş raporlarına yansıdı. İlk önce durgeç dediğimiz köprülerle işe başladık. Salihli’de bu konu bizim için çok önemliydi. Akhisar’ı, Gölmarmara’yı bağlayan o iki köprüyü değiştirdik. Atatürk Spor Salonunu yaptık, olimpik yüzme havuzu yaptık. Köprüler çok çok önemli. Salihli’de özellikle Atatürk Mahallesi ve Sanayiyi birbirine bağlayan, İzmirAnkara hattını taşıyan bu yol üzerinde üst geçitleri yaptık. Çok ciddi bir maliyetti. Salihli’nin yıllara dayanan eski bir pazar yeri vardı. Pazar yerinin altını 600 araçlık bir otoparkıyla Bedesten çarşısıyla birlikte pazar yerini yaptık. Prestij caddeleri yaptık. Bununla birlikte Masal Ormanı Parkını yaptık. Devamında fakülte binamızı yaptık. Eğitimci olmamızın artılarını burada da kullandık. Kaba inşaatı Salihli halkı tarafından yapılmış ve fakültesi olmayan Salihli’ye bir fakülte kazandırdık. Bu sene ilk mezunlarını verecek. Fiziksel olarak bu binaların yanında Salihli’nin altyapısını oluşturduk. Salihli’nin altyapısı çok önemliydi. Her yağmur yağdığında bu binanın altına su basardı. Ben yıllarca bu okulda müdürlük yaptım her yağmurda Şüheda Caddesi ve bu binayı su basardı. Hem de az buz değil, yarım metre bir metre yüksekliğe ulaşırdı sular. Şimdi bir damla su yok. Yaklaşık 30 kilometrelik yağmursuyu hattı yaptık. Köylerimizi kalkındırdık. 1 milyon 300 bin metrekare taş döşedik. Köylerimize muhtarlık binaları, sağlık ocakları, sağlık evleri gibi hizmetleri götürdük. Yollarımız pırıl pırıl. Organize Sanayi bizim için önemliydi. Organize Sanayide bir hedef koyduk kendimize o hedefi başardık. 5 Eylül Üniversitesi niye Salihli’de olmasın dedik, bizim kurtuluş günümüz. Bunu 5 Eylül Yerleşkesi ve fakülteyle taçlandırdık birinci dönemde. Fakültenin üniversiteye dönüşebilmesi çok çok önemli. Salihli potansiyel olarak da bunu istiyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesiyle sık sık görüşüyoruz. Yeter ki bize söyleyin. Bir fakültenin açılması için bir bina daha yapmaya hazırız.” dedi.



“Mesleki ve teknik eğitim çok önemli”

Eğitimin çok önemli olduğunu mesleki ve teknik eğitimin ise bir ülkenin gelişmesinin en önemli parçası olduğuna dikkat çeken Başkan Kayda, “Eğitim öğretim dendiğinde ülkenin önemli dinamikleri buralarda yetişiyor. Eğitim öğretim ocaklarında yetişiyor, okullarda yetişiyor. Mesleki ve teknik eğitim ise çok farklı. Mesleki ve teknik eğitim bir ülkenin vizyonudur. Mesleki ve teknik eğitimi güçlü olan, buradan iyi eleman, teknik elaman yetişen ülkeler hep zengin olmuştur, kalkınmıştır. Hedef de bu. Hükümetimiz, devletimiz hep yüzde 70 hedefini koymuştur. Şu kadarını söyleyeyim benim bu okula göreve başladığım 1990 yılında toplam 750 öğrenci vardı. 2010 yılında yani 20 yıl sonra okulu bıraktığımda 2 bin 100 öğrenci vardı. Bütün bölümleri açtık, kamulaştırmasını tamamladık, geniş bir alan. Burada birçok öğrenci yetiştirdik. Salihli’de 7 bin öğrenci mezun etmişim ben bu 20 yıl içinde. Çok önemli bir rakam bu. Bunların çoğu şuanda iş sahibi, güç sahibi, kendi mesleklerini devam ettiriyorlar. Birçoğu devam ettiriyor. Ülkeyi düşündüğünüzde bu yaygınlaştığında ve bu yaygınlaşacaktır. Bugün ülkemiz 20 yıl öncesinin ülkesi değil, 20 yıl önceki ekonomide değil. Ciddi bir potansiyele sahip, ciddi yol kat etmiş durumda ülkemiz hem ekonomide hem sanayide. Burada da mesleki ve teknik okullarda yetişen öğrencilerimizin yetişmeleri çok çok önemli. Dolayısıyla ben arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Tüm öğretmen arkadaşlarıma ama ilköğretimden, anaokulundan, lisesine kadar tüm öğretmen arkadaşlarımın Öğretmen Gününü kutluyorum.” diye konuştu.



"Öğretmenlik mesleği çok kutsal bir meslek"

Okulu ziyaretinde duygusal anlar yaşadığını kaydeden Başkan Kayda, “30 yıllık bir eğitimcilik geçmişim var. Sabah 08.00’de çocuklarla başlıyorsunuz, akşam 17.00 17.30 gibi gönderiyorsunuz. Çok önemli. Bir öğretmenin mesleği başka bir mesleğe benzemiyor. Özlenmemesi mümkün değil. O çocukların hayata yetiştiğini, hazırladığınızı gördüğünüzde onların bir de meslek sahibi olduğunu gördüğünüzde bambaşka duygulara kapılıyorsunuz, öğretmenlik böyle keyifli bir meslek. Bu anlamda özlenmemesi mümkün değil. Şundan da çok mutlu oluyorum. Kendi öğrencilerimle çalışıyorum ben. Çevremde çok öğrencim var. Müdürlerim öğrencim, çalışanlarımızdan öğrencim olan var. Öğrencilerimiz ziyaretimize geldiğinde onlarla gurur duyuyoruz. Bir işte başarılı olduklarında gurur duyuyoruz. O yüzden öğretmenliğin özlenmemesi mümkün değil. Öğretmenlik mesleği çok kutsal bir meslek.” dedi.



“Öğrencilerim beni başkanlığa seçti”

30 yıldan fazla bir eğitimcilik hayatının ardından belediye başkanlığına seçilmesinde en önemli etkenin bu süre zarfında yetiştirdiği binlerce öğrenci olduğunu dile getiren Başkan Kayda şunları söyledi: “Öğrencilerinden geriye dönüşü alan bir insanım ben. Bugün belediye başkanıysam öğrencilerimin sayesinde belediye başkanıyım. Yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz iş sahibi oldu bark sahibi oldu, evlendiler çocukları oldu ki hocalarını da böyle bir göreve getirdiler. Ben bunu her ortamda da söylüyorum. Seçim dönemlerinde gezmeye gittiğimizde sokaklara, kahvehanelere köy nereye gidersek gidelim öğrencilerimiz karşılaşmıştır bizi. Bu çok önemli. Bir anımı paylaşayım seçim döneminde yaşadığım. İlk dönemde burada bir köyümüz var Üçtepe Köyü. Üçtepe Köyüne gittik, köy çok küçük. Belki 3035 seçmeni olan çok küçük bir köy. O kış gününde mart ayının soğuğunda çamurdan geçilemiyor köye. Dediler ki en son köyde şu Üçtepe Köyünde sizi bekliyorlar dediler. Üç köye gitmiştik orası 4. köy oldu. Saat 23.00 gibi köye gittik. Nerde kimle görüşeceğiz dediler. Eski bir köy odasına gittik içerisi dolu. İçeride de çay dağıtan bir çocuk var. 'Ahmet sen ne arıyorsun burada?' dedim. 'Hocam seni bekliyorum2 dedi. Ahmet bize geldiğinde 20 yaşındaydı. Liselerde 20 yaşında öğrenciyi kaydedemezsiniz. Ama o dönem ben kaydettim. 'Okuyacak mısın?' 'Okuyacağım' dedi. Çobanlık yapıyordu okuyamamış. Makine bölümü okudu ve liseden 23 yaşında mezun oldu. Daha sonra üniversiteye gitti ve mühendis olmuş benim geleceğini duyunca köye gelmiş. Bu çok önemli bir şey. 'Kaç seçmen var bu köyde dedim.' '33 seçmen var' dedi. 'Kaçı bizim olur' dedim dedi ki '32’si bizim olur.' Bir iki sapmayla o köyden 29 oy almıştım 2014 yılında.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.