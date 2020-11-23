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Manisa FK kupada da iddialı

DHA

Manisa FK kupada da iddialı


MANİSA, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda Anagold 24Erzincanspor'u 3-2 yenerek en yakın rakibi Hekimoğlu Trabzon'un 10 puan önünde liderliğini sürdüren Manisa Futbol Kulübü gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Perşembe günü 4'üncü Tur müsabakasında deplasmanda Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor'un karşısına çıkacak siyah-beyazlılarda teknik direktör Serkan Özbalta, rakiplerini eleyecek güçte olduklarını söyledi. Kupada da gidebildikleri en iyi yere gitmeyi hedeflediklerini belirten Özbalta, "Manisa Futbol Kulübü olarak her maça ciddiyetle hazırlanıyoruz. Kupa her takım için önemli. Biz de Konyaspor karşısında elimizden gelen en iyi mücadeleyi sergileyeceğiz" dedi.
Manisa FK kupada Gümüşhanespor'u saf dışı bırakmıştı. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2020-11-23 12:34:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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