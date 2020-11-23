Alaşehir SGK Müdürü Demir görevine başladı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde SGK Müdürü Engin Akkaya'nın emekliye ayrılmasından sonra atanan Müdür Dilek Demir görevine başladı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde SGK Müdürü Engin Akkaya'nın emekliye ayrılmasının ardından yeni Müdür Dilek Demir atandı. Kütahya Gediz SGK Müdürlüğü görevinden Alaşehir'e atanan Demir, ilçede hızlı hizmet verme noktasında çalışacaklarını belirterek, "Alaşehir çok güzel bir yer. Personellerimizle birlikte vatandaşlarımıza en iyi, en hızlı hizmet vererek işlemlerini en kısa sürede bitirmeye çalışıyoruz. SGK borcu olan vatandaşlarımızın uygulamaya konulan borç yapılandırma fırsatını kaçırmamasını istiyoruz. Devletimizin yeni uygulamaya koyduğu 7256 sayılı borçların yapılandırılmasına ilişkin fırsatı değerlendirmeleri gerekir. Sigorta primi, Genel Sağlık Sigorta primleri , İşsizlik Sigortası primi, 31 Aralık 2020‘den önce kesinleşmiş idari para cezaları, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu doğan rücu alacaklarını, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklardan, BağKur‘lu (4B) Sigortaların durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacakların tamamı yapılandırmaya tabi tutuldu. Borcu olan vatandaşlarımızın 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor ve bu fırsatı değerlendirmeleri yararlarına olacaktır" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.