Turgutlu Belediyesi’nde korona virüs önlemleri

Turgutlu Belediyesi korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle birçok sosyal tesisini kapattı ve belediye hizmet binası girişlerinde HES kodu zorunlu hale getirildi.
Turgutlu Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle Turgutlu Belediyesi Eğitim Merkezi (TURBEM), Atatürk Kültür Sanat ve Gençlik Merkezi (AKM), Ortapark, Koza Park, belediye kütüphaneleri, Nurgül Fidan Spor Tesisleri, Atatepe Spor Tesisleri, 7 Eylül Kapalı Spor Salonu, Irlamaz Spor Tesisleri ve Kent Müzesini geçici süreyle kapattı.
Turgutlu Belediye Hizmet Binası girişlerinde ise HES kodu zorunlu hale getirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.