Manisa'da iki otomobil çarpıştı:7 yaralı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, SalihliDemirci yolu Taytan Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nazım Gök (33) idaresindeki 06 BP 1312 plakalı otomobil ile Yıldız Gülsever (52) yönetimindeki 34 EY 0690 plakalı otomobil, Taytan Mahallesi Kavşağında çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüleri Nazım Gök (33), Yıldız Gülsever (52) ile birlikte otomobillerde yolcu olarak bulunan İbrahim N. (41), Musab Talha G. (6), Erdoğan G. (35), Berk Ufuk N. (14) ve Burak Utku N. (16) yaralandı.

Polis kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.

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