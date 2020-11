Akhisar Belediyesinden kapanan kahveci esnafına nakit yardımı müjdesi

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, korona virüs salgını sebebiyle yayınlanan genelge sonucu işyerlerini kapatmak zorunda kalan ve ekonomik olarak zor günler yaşayan kahvehane işletmelerine destek olmak için 500 TL nakit yardım yapacaklarını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı’nın korona virüs tedbirleri kapsamında yayınladığı son genelgeyle kahvehane, kıraathane ve çay bahçelerinin faaliyetlerine durdurma kararı alması üzerine küçük esnafın mağdur olmaması için harekete geçen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ilçede bulunan ve Akhisar Kahveciler Odasına kayıtlı olan işletmelere 500 TL nakit yardımı yapılacağını müjdeledi.



“Küçük esnafımızın her zaman yanındayız"

Akhisar Kahveciler Odası Başkanı Erkin Güney ile toplantı yaparak daha önceden olduğu gibi kahveci esnafını desteklemeye devam edeceklerini belirten Başkan Besim Dutlulu, “Pandeminin hayatımıza girmesi ile birlikte şehrimizde yaşayan küçük esnafımız ekonomik olarak zor günler yaşamaya ve geçim sıkıntısı çekmeye başladı. Daha önceden çay, şeker, maske ve dezenfektan oluşan paket desteği sağladığımız küçük esnafımıza, yeni aldığımız karar doğrultusunda nakit yardımı yaparak da destekleyeceğiz. Akhisar Kahveciler Odası Başkanı Erkin Güney ile detayları konuştuk. Korona virüs salgını sebebiyle yayınlanan genelge sonucu işyerlerini kapatmak zorunda kalan ve ekonomik olarak zor zamanlar yaşayan kahvehane işletmelerine destek olmak için 500 TL nakit yardımı yapacağız. Amacımız şehrimizdeki küçük esnafımızı desteklemek ve bu zor günleri dayanışmanın gücüyle geride bırakmak. Her zaman esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



“Bu destek kahveci esnafımıza can suyu oldu"

Kahvehanelerin kapatılması sebebiyle esnafın zor zamanlar yaşadığını dile getiren Akhisar Kahveciler Odası Başkanı Erkin Güney, Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya bu girişiminden dolayı tüm esnaflar adına teşekkür etti. Güney, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Korona virüs salgınının en çok etkilediği esnaf gruplarından birisi de kahvehaneler. Getirilen kısıtlamalar sebebiyle esnafımız evine ekmek götürememekte ve işyerlerini kapatmak zorunda kalmaktadır. Akhisar Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu’nun aldığı karar küçük esnafımızın yüzünü güldürdü; yapılan yardım kahveci esnafına can suyu oldu. Akhisar Kahveciler Odası’na bağlı tüm üyelerimiz bu yardımdan yararlanabilecek. Desteklerini her zaman arkamızda hissettiğimiz Akhisar Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu’ya tüm esnaflarımız adına teşekkür ederim.”

