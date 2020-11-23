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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MASKİ, Manisa'ya 973 milyonluk yatırım daha yapacak

İHA

MASKİ, Manisa'ya 973 milyonluk yatırım daha yapacak

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün yeni yatırım dönemi için de hayata geçirilecek projelerle birlikte Manisa’ya 973 milyon TL daha yatırım yapacaklarını belirterek MASKİ olarak 365 gün 24 saat prensibiyle çalışarak çözülemez denilen sorunları bir bir çözüme kavuşturduklarının altını çizdi.
MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde daha sağlıklı altyapı için büyük projeler hazırladı. Geride kalan 6 yılda Manisa genelinde 1 milyar TL yatırım yapıldı. 101 Mahalle Projesi ile 17 ilçede sağlıklı altyapılar inşa edilmesinin ardından 154 Mahalle Projesiyle de altyapı yatırımları tüm hızıyla sürdürülüyor. Belde durumundan mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde de sağlıklı alt ve üstyapı inşa ediliyor. Bu kapsamda bugüne kadar 4 bin kilometre altyapı çalışması yapıldı.
Daha temiz Gediz ve Bakırçay Havzası için atıksu arıtma tesisleri ile yoğun mesaisine devam eden MASKİ, bugüne kadar atıksu arıtma tesislerine 300 milyon TL yatırım yaptı. Projeleri hazırlanan tesislere ise 400 milyon TL daha yatırım yapılacak. Hayata geçirilecek çalışmalar ile atıksu arıtma tesisi olmayan ilçe merkezi kalmayacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün, MASKİ Genel Müdürlüğü olarak 365 gün 24 saat prensibiyle çalışarak çözülemez denilen sorunları bir bir çözüme kavuşturduklarını belirterek, “Bugüne kadar 1 milyar TL’lik yatırımı hayata geçirdik. Devam eden ve planlanan projelerimiz için ise 973 milyon TL’lik bir bütçe planlaması yaptık. İdare olarak 17 ilçesiyle kalkınmış bir Manisa için büyük projelere imza attık, atmaya da devam ediyoruz. Manisa için hep daha iyisini, daha güzelini yapma heyecanımızı asla yitirmedik, yitirmeyeceğiz. Atıksu arıtma tesislerinden altyapıya, içme suyu depolarının inşasından bakım onarımına, üstyapıdan dere ıslah ve temizlik çalışmalarına, sağlıklı içme suyu temininden yağmur suyu ızgaralarının temizliklerine kadar hizmet sahamız içerisinde yer alan her alanda vatandaşımızın yanındayız. Bizim Manisa’mıza olan hizmet sevdamız bitmeyecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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