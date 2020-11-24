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Kaza sonrası felç oldu, eşi terk etti; sporla hayata tutundu

DHA

Kaza sonrası felç oldu, eşi terk etti; sporla hayata tutundu


Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde yaşayan Ahmet Altınok (45), geçen yıl otomobilin çarpması sonucu geçirdiği 3 ameliyatın ardından omurilik zedelenmesi nedeniyle yüzde 99 engelli kaldı. Yatağa bağımlı olarak yaşamını sürdürmeye başlayan itfaiye eri Ahmet Altınok, sporla hayata tutundu. Altınok, "Hayatın bitmediğini anladım. Benim için hayat yeniden başlıyor" diye konuştu.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği'nde görev yapan itfaiye eri Ahmet Altınok, 2019 yılı Haziran ayında Demirci İtfaiye Amirliği'nde görevlendirildi. Yeni görev yerindeki 5'inci gününde, sabah sporu için yol kenarında yürüyen Altınok, arkasından gelen Zekeriya U. yönetimindeki 43 LK 349 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Altınok, buradaki ilk müdahalenin ardından hava ambulansı ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi´ne sevk edildi. Altınok, 25 günlük yoğun bakım sürecinin ardından yaşam savaşını kazandı. Omurilik ve beyninden 3 ameliyat geçiren Altınok, zorlu tedavi sürecinin ardından yüzde 99 engelli olarak taburcu edildi.
Yatağa bağımlı olarak yaşamını sürdüren Altınok'un, peşini aksilikler bırakmadı. Kaza sonrası hayatı kararan Altınok, 2 ay sonra eşi ve çocukları tarafından terk edildi. Eşiyle boşanma davası süren Altınok, tüm bu yaşadıklarına rağmen pes etmeyip, spor ile yaşama tutundu. Elleri ve kollarını dahi oynatamayan Altınok, artık elleriyle yemek yiyor, tek başına sokağa çıkıyor ve alışverişini yapıyor. Her gün buluştuğu ve en büyük destekçisi Kabazlı Şehit İsmail Yavuz İlkokulu Müdürü Yakup Ateş ile birlikte gittiği parkta, kendisini hayata bağlayan sporunu yapmayı ihmal etmiyor. Altınok, "Hayatın bitmediğini anladım. Benim için hayat yeniden başlıyor" dedi.
`HAYATIN BİTMEDİĞİNİ ANLADIM´
Kaza öncesinde de her sabah 10 kilometre yürüyerek spor yapmadan işe gitmediğini dile getiren Altınok, "Yine bir gün itfaiyeye gitmeden önce sabah sporuna çıktım. Arkamdan araba çarptı. Yüzde 99 engelliyim. 25 gün yoğun bakımda yattım. C6 ve C7 boyun kırıklarım var. Yüzde 99 engelim var fakat hayata tutunuyorum. Çünkü her gün spor yapıyorum. Omurilik kırığı ve beyin ameliyatı olmak üzere 3 ameliyat geçirdim. Şu an da normalde yalnız başıma hiçbir şekilde hareket edemiyorum. Sandalyeye bindirmeye yardımcı oluyorlar. Sandalye ile tekrar normalleşiyorum. Kazadan sonra 2 ay geçti. Eşim ve çocuklarım benden ayrıldı. Şu an hayata tutunmak için spor yapıyor ve bol bol kitap okuyorum. Hayatın bitmediğini anladım. Benim için hayat yeniden başlıyor. Sürekli hem fizyoterapi hem de doktor kontrollerindeyim" diye konuştu.
Her geçen gün sağlık durumunun iyiye gittiğini dile getiren Altınok, "Kazadan sonra ellerimle hiçbir hareket yapamıyor, kollarımı oynatamıyordum. Şimdi yemeğimi kendim yiyorum, kollarımı çok rahat oynatabiliyorum, alışverişe gidiyorum, dışarı çıkıyorum, sporumu yapıyorum. Yüzde 99 engelliyim ama beni görenler engelli gibi görmüyor. Yakup hocam akülü aracın alınmasında bana destek oldu. Sporda da bana çok destek oluyor. Sürekli beni arıyor, sağlığım noktasında motive ederek, spora teşvik ediyor. Kendisine çok teşekkür ederim" dedi.
Ahmet Altınok ile tanıştıktan sonra kendisine sürekli destek olarak spor yapmaya teşvik ettiğini dile getiren Kabazlı Şehit İsmail Yavuz İlkokulu Müdürü Yakup Ateş, "Ahmet Bey ile bir arkadaş aracılığı ile tanıştık. Arkadaşım Ahmet Bey'in bir engelinin olduğunu, kaza geçirdiğini ve bir sandalyeye ihtiyacı olduğunu söylemişti. Ziyaret ettim, kendisine Gençlik ve Spor Bakanlığı aracılığı ile bir sandalye kazandırma fırsatı bulduk. Okuldaki işlerimi bitirdikten sonra yanına geliyorum. Birlikte spor yapıyoruz. Kendisinin durumunda mükemmel bir iyileşme gördüm. Hayatta engel diye bir şey yoktur. Kendisinin spor aracılığı ile en kısa zamanda yeniden ayağa kalkacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Salihli Ersan ERDOĞAN
2020-11-24 08:20:01

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