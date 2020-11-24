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Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor

DHA

Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor


Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)MANİSALI iş kadını Deniz Alya Eryılmaz (34), eşi tarafından kendisine evlilik yıl dönümü hediyesi olarak satın alınan ve halk arasında 'Hacı Murat' olarak adlandırılan 1975 model Murat 124 marka otomobiliyle yakından ilgileniyor. İlk günkü klasik görünümünü koruyan otomobiline gelen teklifleri geri çeviren Eryılmaz, şehir içinde kullandığı aracıyla görenlere nostalji yaşatıyor.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan ve tıbbi malzemeler satan bir firmanın yöneticiliğini yapan bir çocuk annesi Deniz Alya Eryılmaz, eşinin kendisine aldığı evlilik yıl dönümü hediyesiyle 1975 model Murat 124 marka otomobil sahibi oldu. Halk arasında 'Hacı Murat' olarak adlandırılan 45 yaşındaki otomobiline gözü gibi bakan Eryılmaz, ilk günkü klasik görünümünü koruyor. Lüks otomobili olmasına rağmen Murat 124'ten vazgeçmeyen Eryılmaz, otomobiliyle de ilgi odağı oldu. 200 bin liraya kadar gelen teklifleri geri çeviren Eryılmaz, şehir içinde kullandığı otomobiliyle görenlere nostalji yaşatıyor.
İlk başta ön yargılı olarak baktığı otomobilini zamanla sevdiğini ve orijinal haliyle muhafaza ettiğini belirten Deniz Alya Eryılmaz, "Eşim evlilik yıl dönümü hediyesi olarak aldı. Hayatımda aldığım en güzel hediyeydi. Görünce şok oldum. Hatta mutluluktan, ağladım diyebilirim. İlk başta, 'Biz bunu nasıl kullanacağız' diye ön yargılıydım ama bu bir aşkmış, insan direksiyonuna dokununca anlıyor" diye konuştu.
'GÖRENLER ÇOK ŞAŞIRIYOR'
Otomobili kullandığı sırada kendisini görenlerin çok şaşırdığını dile getiren Eryılmaz, "Otomobili satın almak için çok fazla fiyat teklif eden oldu. Ne kadar para verirlerse versinler, çok afaki fiyatlar verenlerde oldu ama ben asla satmayı düşünmüyorum. Bunu söylemek çok doğru olmaz ama 150-200 bin lira teklif eden bile oldu. Gerçekten her bir parçası orijinal. 45 yaşında olmasına rağmen halen ilk günkü gibi. Bebek gibi" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2020-11-24 09:13:55

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