Öğretmenler Gününe online kutlama Manisa’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu 2-H sınıfı öğrencileri online canlı ders öncesi hazırladıkları video ile öğretmenlerinin Öğretmenler Günü'nü kutladı

Manisa’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu 2H sınıfı öğrencileri online canlı ders öncesi hazırladıkları video ile öğretmenleri Seçil Demran'ın Öğretmenler Gününü kutladı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında yeniden yüz yüze eğitime ara verilmesi ve online eğitime geçilmesinin ardından öğrenciler öğretmenlerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü hazırladıkları video ile online olarak kutladı. Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu 2H sınıfı öğrencilerinin tamamı kendi duygularını içeren görüntülerinin birleştirilmesiyle hazırlanan video EBA'da canlı ders öncesi öğretmenlerine ulaştırıldı. Canlı derste çok duygulandığını belirten 2H sınıfı Öğretmeni Seçil Demran hem çocuklara hem de velilerine teşekkür etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.