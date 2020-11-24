Akhisarspor'da Lukac'a nazar değdi



AKHİSAR, (DHA) -

TFF 1'nci Lig'de Ankara Keçiörengücü'ne deplasmanda 6-0 gibi şok bir skorla yenilmenin hayal kırıklığını yaşayan Akhisarspor'da Sırp file bekçisi Milan Lukac, sezonun performans sıralamasında zirvede olduğu haftada kalesinde 6 gol birden gördü. Yeşil-siyahlılarda Süper Lig döneminde transfer edilip 2015 yılından beri 6 sezondur aralıksız kadroda yer alan Lukac, sezonun ilk 9 maçında 7 gole izin verirken yaptığı 34 kurtarışla 1'nci Lig'in en başarılı kalecisi olmayı başardı. Keçiören önünde 17'nci dakikada inanılmaz bir hatayla geri pası ayağından kaçırıp ilk gole neden olan Lukac, 6 golle büyük yıkım yaşadı.

ÖZBEY'DEN SERT UYARI

Sezon başından beri yaşadığı idari ve mali krizleri aşamayan Akhisarspor'da 6-0'lık Keçiörengücü mağlubiyetinin yankıları sürüyor. Kağıt üzerinde başkan olarak Harun Eryüksel görünmesine rağmen yönetim dışından eylül ayından beri kulübü yöneten Evren Özbey'in kardeşi Bışar Özbey, maç sonrası sosyal medya hesabından futbolculara yönelik büyük harflerle, "Yönetim olarak sadece iki puan önünde olan takımdan 6 yeyip, koskoca maçta yalnızca 1 isabetli şut atan takım için diyebileceğimiz tek şey: Kimseye kin tutmuyoruz ama herşeyi not tutuyoruz" mesajını paylaştı. Kulübü devralmadan önce menajerlik şirketleri olan Özbey kardeşler ile teknik direktör Cem Kavçak ve bazı futbolcular arasında gerilim olduğu iddia edilmişti.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)

2020-11-24 11:56:43



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