Salihli ve Kula’da Öğretmenler Günü kutlandı

Manisa’nın Salihli ve Kula ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Salihli’de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde Kovid19 tedbirleri alınarak sosyal mesafeli ve maskeli olarak düzenlenen törende, anıta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Törene, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek ile okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Kula’da Öğretmenler Günü dolayısıyla Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Zakir Okulmuş tarafından çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Daha sonra aday öğretmen Selçuk Şentürk, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü makamında yemin etti.

Son olarak, törene katılan sınırlı sayıda eğitimci Kula Kaymakamı Kemal Duru’yu makamında ziyaret ederek çiçek takdim etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Duru ise, tüm eğitim camiasının Öğretmenler Günü’nü kutladı.

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