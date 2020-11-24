Manisa'daki STK'lardan 'İstanbul Sözleşmesi'ne tepki

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'daki STK'lardan 'İstanbul Sözleşmesi'ne tepki

İHA

Manisa'daki STK'lardan 'İstanbul Sözleşmesi'ne tepki

Manisa'da 54 sivil toplum kuruluşu, ortak açıklamayla 'İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını istedi.
Memur Sen, İlim Yayma Cemiyeti, Ensar Vakfı, TÜGVA, İHH, Türkiye Aile Meclisi'nin de aralarında bulunduğu 54 sivil toplum kuruluşundan oluşan Manisa Sivil Dayanışma Platformu (MASİDAP) 'İstanbul Sözleşmesi'ne tepki gösterdi. Platform adına dönem sözcüsü olarak açıklama yapan MemurSen Manisa İl Temsilcisi ve EğitimBirSen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, sözleşmenin feshedilmesi gerektiğini söyledi. Öner, "Kadına yönelik şiddeti bitirme iddiası ile toplumlara dayatılan İstanbul Sözleşmesi, ona atıf yapan uygulamalar ve onun üzerine inşa edilen aile ve toplum politikaları kadını erkeğe, erkeği kadına düşman ederek birçok alanda daha önce görülmemiş rakamlara şahitlik etmemize sebep oldu" ifadelerini kullandı. Son 9 yılda İstanbul Sözleşmesi sebebiyle 3 milyon ailenin yuvasının dağıldığını savunan Mesut Öner, "İmzalandığı günden beri dağılan aile miktarı ve boşanma oranları da her sene rekor kırıyor. Evinden atılan, uzaklaştırılan, aile içi tecavüz saçmalığı veya iftira ile ceza evine atılan baba sayısında da her sene rekorlar kırılıyor. Tabii bunlar annesiz kalan çocuk sayısında da rekor demek; babası cezaevinde veya uzaklaştırmada olan çocuk sayısında da rekor demek; ebeveynlerinden en az birinden mahrum büyüyen çocuk sayısında da rekor demek; ölen annesinden, cezaevine giren ya da intihar eden babasından olup sevgi evlerine düşen çocuk sayısında da rekor demek; yaşadığı halde babasına, yaşadığı halde çocuğuna ulaşamayan ebeveyn sayısında da rekor demek; bu evladına yabancılaştırılmış çocuğu ile ilişkisi kopmuş baba sayısında da rekor demek. Bunun aynı zamanda toplumla uyum sorunu yaşayan, uyuşturucu, alkol bağımlısı gençlik sayısında ve çocuk yaşta suça bulaşma oranlarında da rekor demek olduğunu hatırlatmaya gerek yok sanırım" dedi.

"Evlenme oranları da hızlanarak düşüyor"
Sözleşmenin imzalandığı günden beri evlenme oranlarının da hızlanarak düştüğünü ifade eden Başkan Öner, "Burada da bir rekor söz konusu. Kadınlarda ve erkeklerde evlenme yaşının gecikmesi de her sene rekor kırıyor. Sözleşme imzalandığı günden beri yalnız yaşayan insan sayısı da her sene üst üste rekor kırılıyor. Tabii bunlar doğal olarak ortalama çocuk sayısında da dip rekorlarını getiriyor. Gencecik evlenmiş hâlâ cezaevinde olan delikanlılarımızın feryatları, genç yaşta evlenmekten insanları uzak tutuyor ama hastanelerde kürtaj olan kız çocukları rekor üstüne rekor kırıyor. Örf, adet, gelenek, namus, şeref, izzet kavramlarının neyi koruduğunu da İstanbul sözleşmesi vasıtasıyla anlamış olduk. Bunlar dağıldığında, insani ilişkileri tutan insanların bir arada olmasını sağlayan tüm değerler de dağılıyor, toplum zerrelerine ayrılıyormuş. Boşuna Macaristan, Bulgaristan, Polonya, Hırvatistan, Rusya gibi ülkeler bu dışı pembe pamuk şekeri, içi zehirli iğne dolu sözleşmeye itiraz etmiyorlarmış" diye konuştu.
"Bu sözleşme ve uygulamalarının toplumda oluşturduğu yıkımın önüne geçilmelidir" diye devam eden Öner, "Reisi Cumhurumuzun dediği gibi 'İstanbul Sözleşmesi nas değildir, acilen feshedilmelidir' emri acilen uygulanmalıdır. Unutulmamalıdır ki bu değerleri yıkmak kolay olsa da bunların yeniden inşa edilmesi mümkün değildir. İstanbul sözleşmesi feshedilmeli, toplumsal cinsiyet eşitliği projesi derhal durdurulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da yangın yaraları sarılıyor
YEREL HABERLER Manisa'da yangın yaraları sarılıyor
Salihli ve Kula’da Öğretmenler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Salihli ve Kula’da Öğretmenler Günü kutlandı
Akhisarspor'da Lukac'a nazar değdi
YEREL HABERLER Akhisarspor'da Lukac'a nazar değdi
Kırkağaç Belediye çalışanlarını sevindiren sözleşme
YEREL HABERLER Kırkağaç Belediye çalışanlarını sevindiren sözleşme
(Özel) Attıkları düğümle dünyada halıcılığa yön verdiler Dünya halı dokuma literatürüne giren iki düğümden biri Manisa’dan Dünya halıcılığına yön veren ‘Gördes Düğümü’ yeniden canlanıyor Gördes’te halıcılığın yeniden canlanması için halı dokumacıları tezgah başı yaptı Tarihte bilinen ilk halı olan Pazırık Halısı’nda da yer alan düğüm sağlamlığı ile adından söz ettiriyor Halı Tüccarı Aziz Aydoğdu: “Gördes Düğümü’nün özelliği halının üzerinden kopmaması ve en az 200 yıl garantili olması” Nemde kalmadığı ve üzerine asit dökmediğiniz sürece üzerinden yıllar da geçse bile yıkattığınızda bu halı ilk halinden daha parlak olacaktır Araştırmacı Yazar Yurdum Güvenen: “Gördes halıcılığının en büyük özelliği bütün dünyada seccade olarak anılması. Dünyada Gördes gibi seccade dokuyan hiçbir İslam ülkesi de yok”
YEREL HABERLER (Özel) Attıkları düğümle dünyada halıcılığa yön ...
Sağlık çalışanlarına başarı belgesi
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına başarı belgesi
Öğretmenler Gününe online kutlama Manisa’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu 2-H sınıfı öğrencileri online canlı ders öncesi hazırladıkları video ile öğretmenlerinin Öğretmenler Günü'nü kutladı
YEREL HABERLER Öğretmenler Gününe online kutlama Manisa’da 23 Nisan ...
Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor
YEREL HABERLER Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a gözü gibi ...
Kaza sonrası felç oldu, eşi terk etti; sporla hayata tutundu
YEREL HABERLER Kaza sonrası felç oldu, eşi terk etti; sporla hayata ...
Covid-19’a rağmen tüm ekip sahada
YEREL HABERLER Covid-19’a rağmen tüm ekip sahada
Zabıtadan seyyar denetimi
YEREL HABERLER Zabıtadan seyyar denetimi
MASKİ, Manisa'ya 973 milyonluk yatırım daha yapacak
YEREL HABERLER MASKİ, Manisa'ya 973 milyonluk yatırım daha yapacak
MASKİ’den siyasi karalama kampanyasına açıklama
YEREL HABERLER MASKİ’den siyasi karalama kampanyasına açıklama
Elektrikli bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Elektrikli bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına ...
Akhisar Belediyesinden kapanan kahveci esnafına nakit yardımı müjdesi
YEREL HABERLER Akhisar Belediyesinden kapanan kahveci esnafına nakit ...
Salihli Belediyesi'nde HES kodu uygulaması başladı
YEREL HABERLER Salihli Belediyesi'nde HES kodu uygulaması başladı
Manisa'da otomobiller çarpıştı: 7 yaralı
YEREL HABERLER Manisa'da otomobiller çarpıştı: 7 yaralı
Suların az akmasının sebebi kunduz çıktı İçme suyu hattından 5 metrelik kunduz çıktı
YEREL HABERLER Suların az akmasının sebebi kunduz çıktı İçme suyu ...
Voleybolda Yunusemre’nin rakipleri belli oldu
YEREL HABERLER Voleybolda Yunusemre’nin rakipleri belli oldu
Ortak kullanım alanlarında korona virüs önlemi
YEREL HABERLER Ortak kullanım alanlarında korona virüs önlemi
Öner: “Öğretmenlik Meslek Kanunu vaatte kalmamalı, gerçeğe dönüşmelidir”
YEREL HABERLER Öner: “Öğretmenlik Meslek Kanunu vaatte kalmamalı, ...
Manisa'da iki otomobil çarpıştı:7 yaralı
YEREL HABERLER Manisa'da iki otomobil çarpıştı:7 yaralı
Turgutlu Belediyesi’nde korona virüs önlemleri
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesi’nde korona virüs önlemleri
Manisa FK kupada da iddialı
YEREL HABERLER Manisa FK kupada da iddialı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X