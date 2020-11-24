Gördes'teki orman yangınında zarar gören alan yeniden yeşillendiriliyor



Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Gördes ilçesinde, 29 Eylül'de çıkan orman yangınında zarar gören 50 hektarlık alanın ağaçlandırılması için yapılan çalışma kapsamında toplam 6 bin 6 kızılçam ve selvi fidanı toprakla buluşturuldu.

Gördes ilçesinde çıkan orman yangını ardından, yanan alanların yeniden yeşillendirilmesi için çalışma başlatıldı. 29 Eylül'de Tüpüler ve Kayacık mahalleleri arasında çıkan ve 7 saat süren yangında 50 hektarlık alan zarar gördü. Yanan bölgelerdeki kalıntıları temizleyen Gördes Orman İşletme şefliği ekipleri, toprağı hazır hale getirdi. Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgede fidan dikimi başladı.

Gördes Orman İşletme Şefi Halil Susuz, "Yanan alanın tekrar ağaçlandırılması için çalışmalara başladık. Bu yıl itibariyle 50 hektarlık alan sürülerek, fidan dikimi için hazırlayacağız. İlk olarak Milli Ağaçlandırma Bayramı'nda, toplam 6 bin 6 adet kızılçam ve selvi ağacını toprakla buluşturduk" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Gördes Ersan ERDOĞAN

2020-11-24 13:49:17



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