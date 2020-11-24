İlkokul öğrencileri Öğretmenler Günü'nü MCBÜ'de fidan dikerek kutladı

Manisa Şehzadeler Gazi İlkokulu 3D sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Engin Budak ile birlikte Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ve akademisyenlerin “24 Kasım Öğretmenler Günü”nü kutlayarak, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesine çınar ve defne fidanı dikti.

24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında, 3D sınıfı öğrencilerinin hediye ettiği fidanların dikim etkinliğine, Rektör Ataç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Kazaz, Prof. Dr. Ramazan Gökbunar, Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Bora Canbula ve öğrenci velileri katıldı. “Yorulmadan bu kutsal görevi yerine getiren, özveriyle çalışan siz ve tüm öğretmenlerimizin bize kattığı her şey için minnettarız” diyen Gazi İlkokulu 3D sınıfı öğrencilerine teşekkür eden Rektör Ataç, “Öğretmenlik mesleği geleceğin fidanlarını yeşertmek, ülkemize kalıcı fidanlar dikmek anlamına geliyor. Bugün bizleri unutmayan, küçük yüreklere teşekkür ediyor, öğretmenler günümüzün kutlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Öğrencilerle bir araya gelerek bir süre sohbet eden Ataç, günün sonunda 3D sınıfı öğrencileri ve öğretmenleri Engin Budak’a teşekkür belgesi takdim etti.

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