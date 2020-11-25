Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı Olağan Toplantısı 2. oturumunda, Manisa ile Azerbaycan’ın Şirvan şehrinin kardeş şehir olması teklifi, oybirliğiyle kabul edildi.

Manisa ile Azerbaycan’ın Şirvan şehri kardeş oldu. İki şehir arasındaki kardeşlik, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı Olağan Toplantısı 2. Oturumunda oybirliğiyle kabul edildi. Kararın kabul edilmesinin ardından açıklama yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Kardeşimiz Azerbaycan’ın bir şehri ile Manisa’mızın kardeş şehir olması noktasında son aşamaya geldik. Azerbaycan Büyükelçiliği, Manisa ile kardeş şehir olabilecek kentlerin listesini bizlere ulaştırmıştı. Komisyonumuz da bu noktada çalışmalarını tamamladı ve Şirvan şehrinin Manisa ile kardeş şehir olmasını uygun buldular. Bununla ilgili Basın Dairemizle Kültür ve Sosyal İşler Dairemizin hazırladığı bir sunumu var. Bu sunum aracılığıyla Şirvan şehri ile ilgili bir nebze fikir sahibi olabileceğiz. Bu vesileyle Karabağ zaferi dolayısıyla can Azerbaycan’a selamlarımızı gönderiyor, zaferinin mübarek olmasını diliyoruz. 30 yıldır işgal altında olan topraklar, çok şükür Türk toprağı olarak yeniden Azerbaycan’da. Yüce Allah, Türk Milletini her daim muzaffer etsin diyoruz” diye konuştu. Konuşmanın ardından meclis üyelerine Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Şirvan şehri tanıtım videosunun gösterimi yapıldı.

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