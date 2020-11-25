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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kula’ya modern pazaryeri için imzalar atıldı

İHA

Kula’ya modern pazaryeri için imzalar atıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ile bir araya gelerek, ilçeye kazandırılacak olan modern pazaryeri projesinin hayata geçirilmesi amacıyla Yanık Ülke Konutları’nın satış işlemleri yetkisinin Kula Belediyesine devredilmesine ilişkin protokole imza attı. Kamulaştırma çalışmaları ve konutların devriyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesinin Kula’ya modern, kapalı pazaryerinin kazandırılması noktasında 10 milyon lirayı bulan bir katkı sağlamış olacağını ifade eden Başkan Ergün, projenin Kula’ya ve Kula’da yaşayanlara hayırlı olmasını diledi.
Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım’ın da hazır bulunduğu ziyarette, Başkan Tosun’a Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri İbrahim Kilimci, Nedim Güner ve Mustafa Uygun eşlik etti. Başkan Ergün ve Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, il genelinde korona virüse karşı verilen mücadeleler noktasında görüş alışverişinde bulundu. Kısa bir sohbetin ardından Kula ilçesine kazandırılacak olan modern kapalı pazaryeri için protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Başkan Tosun, “Kula’ya değer katacak bir proje”
Protokol imza töreni öncesi bir açıklama yapan Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Kula için hayırlı bir protokole imza atmak için bir araya geldiklerini belirterek, “Manisa Büyükşehir Belediyemiz geçtiğimiz dönemde yaklaşık 4 Milyon gibi bir bedelle Kula’nın yeni pazaryeri alanını kısmi kamulaştırmıştı. Kula Belediyesi'nin arsa tahsisini yaptığı 32 Konutluk Yanık Ülke Konutları yine Manisa Büyükşehir Belediyemiz tarafından inşa edilmişti. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün direktifleri ve yapmış olduğumuz görüşmeler sonucu pazaryeri yapımında kullanılmak üzere 32 konutun bedelsiz olarak Kula Belediyesine tahsisi protokolünü imzalamış bulunuyoruz. Kula Belediyesi olarak 32 konutun satışından elde edilecek gelir üzerine 3 ile 5 milyon arası bir ilave yaparak yeni pazaryeri projesini en kısa zamanda hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Kula’ya değer katacak yeni pazaryeri hem halkımız hem de pazar esnafımıza hizmet verecek. İçerisinde satış tezgahları, otoparkı, idari ofisleri, yeşil alanları, sosyal donatı alanlarının olacağı Kula’ya yakışır bir pazaryeri projesinin hazırlanmasında ve hayata geçirilmesi noktasında her zaman olduğu gibi bize destek ve güç veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Ergün, “10 milyon gibi bir katkıyla Kula’ya modern pazaryeri”
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, “Kula ilçemizde tarihi evlerin yenilenmesiyle Kula’ya kazandırdığımız proje kapsamında, değerli Kula Belediye Başkanımızın yerini tahsis etmesiyle 32 konutluk bir proje hayata geçirmiştik. Bu süre içerisinde Kula’da hizmet verecek kapalı pazaryerinin planlarını da yine beraber organize etmiştik. Pazaryeri yapılacak bölgede 4 milyon liralık yatırımla kısmi olarak kamulaştırma çalışmaları başlatmıştık ve bunları tamamladık. Proje çalışmaları tamamlanır tamamlanmaz, Sayın Başkanımızla yaptığımız istişareler neticesinde yeni pazaryerinin yapılması noktasında bu 32 dairenin de satışını değerli başkanımız yapmak suretiyle elde edilecek gelir, pazaryerinin tamamlanmasına harcanacaktır. Biz de Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak kendilerine bu yetkiyi, bugünkü bu protokolle hayırlısıyla devretmiş oluyoruz. Kendileri inşallah en kısa süre içerisinde bunu sonuçlandırmak suretiyle Kula’ya Büyükşehir Belediyemizin kamulaştırma ve 32 dairenin satışı da dahil olmak üzere, 10 milyon lira gibi bir katkısıyla modern bir pazaryerini inşallah kazandırmış olacağız. Ben emeği geçen başta değerli Başkan olmak üzere, meclis üyelerimize ve herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Kula’dan aldığımız desteği hiçbir zaman unutmayız. Biz bugüne kadar Kula’mız için en iyisini yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz” dedi.

İmzalar atıldı
Konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, ilçeye kazandırılacak modern pazaryeri ile ilgili protokolü imza altına aldı. Ziyarette yer alan Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri İbrahim Kilimci, Nedim Güner ve Mustafa Uygun da, hizmetleri nedeniyle Başkan Ergün ve Başkan Tosun’a teşekkür etti.

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