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Milletvekili Çankırı’dan en anlamlı ziyaret AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, depremde iki çocuklarını kaybeden öğretmen çifti ziyaret etti

İHA

Milletvekili Çankırı’dan en anlamlı ziyaret AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, depremde iki çocuklarını kaybeden öğretmen çifti ziyaret etti

24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle İzmir depreminde iki evladını birden kaybeden öğretmen annebabayı evlerinde ziyaret eden AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, duygulu anlar yaşadı. Ailenin yaşadığı dramın onlarcasına şahit olduğunu belirten Milletvekili Çankırı, öğretmen annebabayı teselli etmeye çalışırken gözyaşlarına hakim olamadı.
AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir’de Öğretmenler Günü sebebiyle bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. İzmir depreminde, halalarına emanet ettiği biri 14, diğeri 4 yaşında evlatlarını kaybeden öğretmen çift Neslihan Recai Tekin’i Bornova İnönü Mahallesi’ndeki evlerinde ziyaret eden Milletvekili Çankırı, “Acınızı çok iyi anlıyorum, çünkü ben de anneyim Allah sabır versin” derken gözyaşlarına hakim olamadı.

Vekil Çankırı günlerdir İzmir'de
30 Ekim’de İzmir’de büyük yıkımların yanı sıra can kayıplarına da sebep olan depremin ardından adeta İzmir’de kamp kuran AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, günlerdir depremzedelerle bir araya gelerek sorunlarını dinliyor. Depremzedelerin acılarına ortak olan, elzem ihtiyaçlarının anında giderilmesi için ilçe teşkilatları ve kamu kurumlarıyla iş birliği yapan Vekil Çankırı, Öğretmenler Günü sebebiyle de Bornova’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.
Bu doğrultuda, en anlamlı ziyaret ise Bornova İnönü Mahallesi’nde ikamet eden öğretmen çift Neslihan Recai Tekin’in evleri oldu. Yıllar önce deprem gerçeği sebebiyle zemini sağlam diye İnönü Mahallesi’nde oturmaya karar verip buradan daire alıp yerleşen çift, il dışına çıkarken, büyük emekler vererek yetiştirdikleri Yunus Emre Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi kızları Feryal Özge (14) ile oğulları Yiğitcan Ömer’i, Bayraklı’da oturan halalarına emanet etti. Halanın oturduğu Bayraklı’daki depremde yıkılan Barış Apartmanı’nda hayatını kaybeden iki küçük bedenle birlikte tüm hayalleri de yıkılan öğretmen çift, gözyaşları arasında evlatlarını toprağa verdi.

“Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak”
İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu, AK Parti Bornova İlçe Başkanı Hasan Ali Karaman’la birlikte acılı öğretmen çifti evlerinde ziyaret etti. Öncelikle, günlerdir İzmir depremi sebebiyle deprem bölgesinde olduğunu belirten Çankırı, “Sizlerin acısı, bizim acımız. Yaptığımız inceleme ve gezilerde görüyoruz ki yıkımların büyük çoğunluğu zemin ve müteahhit hatasından. Kullanılan betonların kalitesizliği her yıkılan binada görüldü. Yeni yapılan binalarda hiçbir sıkıntı yok. Sizler, bu devlete yıllarca hizmet etmiş, yüzlerce çocuğun yetişmesine vesile olmuş kutsal bir mesleğin mensubusunuz. Ben de bir anne olarak acınızı yürekten paylaşırken, bundan sonra beni bir kardeşiniz olarak görmek istiyor, her isteğinizi baştacı edeceğimi bilmenizi isterim” dedi.
İzmir depreminde acıların en büyüğünü yaşayıp evlatlarını toprağa veren Neslihan Tekin ise yaşadıklarını anlatırken duygulu anlar yaşadı. Bu sırada Vekil Çankırı gözyaşlarına engel olamadı.
Acılı çiftin, bu zor günlerde Öğretmenler Gününü de kutlayan Ceyda Bölünmez Çankırı, kendi telefonunu da verdiği aileye, “Her zaman yanınızdayım. Biz bu zor günleri el ele, gönül gönüle vererek hep birlikte atlatacağız” şeklinde konuştu.

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