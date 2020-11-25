Manisa Valiliğinden uyarı: “Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır”

Manisa Valiliği, korona virüs salgını dolayısıyla vaka sayılarında önemli artışlar yaşandığını belirterek, “Getirilmiş olan tedbir ve kısıtlamalara uyulmaması durumunda Covid19 vaka ve vefat sayılarında daha çok artış yaşanmaya devam etmesi söz konusu olacağından yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır” dedi.

Manisa’da korona virüs vaka sayılarında artış yaşandığına dikkat çeken Manisa Valiliği, vatandaşlardan tedbiri bırakmamasını istedi. Valilikten yapılan açıklamada, “Son günlerde ülkemizin genelinde olduğu gibi İlimizde de Covid19 vaka sayılarında önemli artışlar yaşanmaktadır. Buna paralel olarak da ağır hasta sayılarımız ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın da sayısı artmaktadır. Covid19 salgınıyla mücadelede kapsamında vaka sayılarının düşürülebilmesi için esnafımıza ve vatandaşlarımıza da önemli görevler düşmektedir. Covid19 salgını kapsamında alınan tüm tedbir ve yasaklara uyulması, maske, sosyal mesafe ve hijyen hususlarında hassasiyet gösterilmesi salgının yayılmasının önlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Değerli Manisalılar, getirilmiş olan tedbir ve kısıtlamalara uyulmaması durumunda Covid19 vaka ve vefat sayılarında daha çok artış yaşanmaya devam etmesi söz konusu olacağından yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır. Bu sebeple esnaf ve vatandaşlarımız tarafından mevcut tedbir ve yasaklara uyulması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederiz” denildi.

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